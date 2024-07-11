وفد أمريكي: الولايات المتحدة والتحالف الدولي سيواصلان دعم قوات البيشمركة

2024-07-11 17:24:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الخميس، وفداً أمريكياً برئاسة نائب مساعد وزير الدفاع لشؤون الشرق الأوسط دانييل شابيرو.

وذكر بيان صادر عن حكومة الاقليم، أنه في الاجتماع، الذي حضرته السفيرة الأمريكية لدى العراق ألينا رومانوسكي، والقائد العام لقوات التحالف في العراق وسوريا الجنرال جويل فاول، ومديرة شؤون العراق وسوريا في مجلس الأمن القومي نيكول سوفتنيس، جرى التباحث بشأن مجمل المستجدات والتطورات في العراق والمنطقة.

من جهته، جدد نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي دعم الولايات المتحدة لإقليم كوردستان وقوات البيشمركة، مشدداً على أن إقليم كوردستان يعد شريكاً مهماً واستراتيجياً لأمريكا. كما أعرب عن حرص بلاده على مواصلة تعزيز التنسيق والتعاون الأمني والعسكري مع حكومة إقليم كوردستان.

ووفقا للبيان، فإن الاجتماع تحمور حول التقدم المحرز إزاء الإصلاحات المنفذة في مفاصل وزارة البيشمركة، إذ أشاد نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي بجهود رئيس الحكومة ومساعيه المتواصلة في إنجاح الإصلاحات وتوحيد قوات البيشمركة، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة والتحالف الدولي سيواصلان دعم قوات البيشمركة في مواجهة التهديدات الإرهابية، ولا سيّما التي يشكلها إرهابيو داعش.

من جانبه، شدد رئيس حكومة الاقليم على ضرورة توطيد العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.