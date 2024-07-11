الأمن الوطني يقبض على منتحلي صفة عقيد ومقدم

2024-07-11 17:36:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الخميس، إلقاء القبض على (2) من منتحلي صفة عقيد ومقدم وهميين.وقال جهاز الأمن الوطني في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "بناءً على معلومات مؤكدة عن عزم أحد المتاجرين نقل كمية من الأدوية التي تستخدم كمواد مخدرة من إحدى محافظات إقليم كردستان إلى بغداد، وبعد استحصال الموافقات القضائية، باشرت مفارزنا بمتابعة تحركات المتهم على طول الطريق الرابط بين الإقليم وبغداد ونصب كمين له على مشارف العاصمة وإلقاء القبض عليه وبحوزته أعداد كبيرة من بينها (31) عقاراً تستخدم كمواد مخدرة فضلاً عن بدلة عسكرية برتبة (عقيد) يمتلكها المتهم لانتحال صفة ضابط وإبعاد الشبهات عنه".وأشار البيان، "كما أطاحت مفارزه في محافظة بغداد بمتهم يمارس النصب والاحتيال وإيهام المواطنين بالتعيين على ملاكات الدولة منتحلاً صفة ضابط برتبة مقدم في الجهاز"، مبينا، أنه "جرى إحالة المتهمين مع المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وفق القانون، وأن الجهاز يواصل تفكيك شبكات انتحال الصفة والرتبة العسكرية".