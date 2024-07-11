الفياض والسفير التركي يبحثان التعاون الأمني بين بغداد وأنقرة

2024-07-11 17:36:02 - المصدر: واع

بغداد - واعبحث رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، اليوم الخميس، مع السفير التركي في العراق إنيل بورا إنان، العلاقات الثنائية بين البلدين، لاسيما التعاون الأمني.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس هيئة الحشد الشعبي في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن "رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض التقى في مكتبه، السفير التركي في العراق إنيل بورا إنان".وأضاف البيان، أنه "جرى خلال اللقاء مناقشة الأوضاع الدولية والإقليمية في المنطقة وبحث العلاقات الثنائية بين البلدين لا سيما التعاون على المستوى الأمني".