مجلس محافظة كركوك يقرر إبقاء جلسته مفتوحة لاستكمال حواراته

2024-07-11 17:42:02 - المصدر: واع

كركوك - واع - مهدي الربحاويعقد مجلس محافظة كركوك الجديد، اليوم الخميس، جلسته الأولى وقرر إبقائها مفتوحة إلى حين استكمال حواراته لاختيار المحافظ الجديد.وقال مراسلنا أن مجلس محافظة كركوك عقد جلسته الأولى، وقرر إبقائها مفتوحة لإجراء المزيد من الحوارات بشأن اختيار وانتخاب المحافظ الجديد.