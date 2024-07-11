اتحاد المواي تاي يتلقى دعوة للمشاركة في أولمبياد باريس

2024-07-11 17:42:02 - المصدر: واع

بغداد - واعتلقت اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، اليوم الخميس، دعوة رسمية من الاتحاد الدولي للعبة لمشاركة منتخب العراق للمواي تاي في دورة الألعاب الأولمبية التي ستقام في باريس.وقال رئيس الاتحاد العراقي للمواي تاي مصطفى جبار علك في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الدعوة وصلت عن طريق اللجنة الأولمبية الدولية إلى اتحاد المواي تاي للمشاركة في منافسات دورة الألعاب الأولمبية التي ستقام في العاصمة الفرنسية باريس، خلال المدة من 26 تموز الحالي ولغاية 11 آب المقبل".وأضاف علك، أن "المشاركة ستكون استعراضية ضمن خطوات تتابعية لاعتماد رياضة المواي تاي، ضمن البرنامج الأولمبي للدورات الأولمبية المقبلة، بسيناريو مشابه لسيناريو اتحاد التايكواندو في ثمانينيات القرن المنصرم"، لافتا إلى، أن "السباقات الاستعراضية ستنطلق خلال المدة من 4 لغاية 7 آب المقبل".وأوضح، أن "العراق سيشارك في أولمبياد باريس بلاعبين اثنين واعدين هما علي الكناني وأكرم مناحي، كونهما يمتلكان سجلاً حافلاً ورائعاً في المنافسات العربية والآسيوية والدولية، إذ حققا العديد من الإنجازات".وثمّن علك، "متابعة رئيس اللجنة الأولمبية العراقية عقيل مفتن، وحرصه على دعم الأبطال والرياضيين وتوفير متطلبات الإعداد والرعاية المثالية لرفع علم العراق في المحافل كافة".