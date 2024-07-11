2024-07-11 17:42:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، يوم الخميس، القبض على شخصين ينتحلان صفة ضابط (عقيد ومقدم) يستخدمان الرتبة لتحقيق غايات خاصة.

وذكر الجهاز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "بناءً على معلومات مؤكدة عن عزم أحد المتاجرين بنقل كمية من الأدوية التي تستخدم كمواد مخدرة من إحدى محافظات إقليم كوردستان إلى بغداد، باشرت مفارزنا بمتابعة تحركات المتهم على طول الطريق الرابط بين الاقليم وبغداد ونصب كمين له على مشارف العاصمة والقاء القبض عليه متلبساً بحوزته اعداداً كبيرة من بينها (31) عقاراً تستخدم كمواد مخدرة فضلاً عن بدلة عسكرية برتبة (عقيد) يمتلكها المتهم لانتحاله صفة ضابط وإبعاد الشبهات عنه".

وفي محافظة بغداد اطاحت مفارز الجهاز بحسب البيان بـ"متهم يمارس النصب والاحتيال وايهام المواطنين بالتعيين على ملاكات الدولة منتحلاً صفة ضابط برتبة مقدم في الجهاز".

وأشار البيان إلى "احالة المتهمين مع المضبوطات الى الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهم وفق القانون".