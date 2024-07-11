2024-07-11 17:54:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

يعطل إقليم كردستان، يوم الأحد المقبل (14 تموز 2024)، بمناسبة ذكرى تأسيس النظام الجمهوري في 14 تموز عام 1958 .

وبحسب التقويم السنوي للعطل في إقليم كردستان، فأن يوم الأحد المقبل 14 تموز 2024 عطلة رسمية بمناسبة يوم إعلان الجمهورية العراقية، كما يكون الثلاثاء 16 تموز 2024، عطلة رسمية بمناسبة ذكرى عاشوراء.

يذكر ان مجلس النواب الإتحادي، ألغى عطلة 14 تموز وعطلة 3 تشرين الاول اليوم الوطني العراقي من قانون العطلات الرسمية الذي أقره في ايار الماضي.

يشار الى ان يوم الأحد المقبل، سيكون دواماً رسمياً بحسب الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وبررت عدم التعطيل لخلو المناسبة (14 تموز) من قانون العطلات.