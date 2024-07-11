مجلس كركوك يعقد جلسة مفتوحة

2024-07-11 17:54:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

عقد مجلس محافظة كركوك، اليوم الخميس، (11 تموز 2024)، جلسته الأولى وقرر بقاءها مفتوحة لاستكمال حواراته.

وانعقدت الجلسة بعد عودة جميع أعضاء مجلس كركوك الى قاعة المجلس لبدء أول جلسة.

وعقدت برئاسة مخول مجلس المحافظة المحافظ السابق وعضو المجلس راكان الجبوري بعد إحالته الى التقاعد بصفته محافظا.

وتأخر انعقاد الجلسة لساعات بسبب انقسام اعضاء المجلس بين ابقاء الجلسة مفتوحة أو جعلها مغلقة.

يشار الى ان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، دعا أول أمس الأعضاء الفائزين بعضوية مجلس كركوك إلى عقد الجلسة الأولى للمجلس برئاسة أكبر الأعضاء سناً، اليوم الخميس.



