مجلس الخدمة يصادق على تعيين وجبة جديدة

2024-07-11 17:56:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

صادق مجلس الخدمة العامة الاتحادي، الخميس، على تعيين وجبة جديدة. وذكر المجلس في بيان، اطلعت عليه الاقتصاد نيوز، أنه عقد اجتماعه الطارئ للنظر في إصدار قرار تعيين لعدد من المتقدمين المشمولين بقانون رقم 59 لسنة 2017، من حملة شهادة الدكتوراه على ملاك وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبعنوان وظيفي مدرس جامعي. وأضاف، أن ذلك جاء في ضوء توصيات الاجتماع الثلاثي في مكتب رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 2024627، والمصادق عليها من قبله، والتي تضمنت اختزال شروط القبول في الوزارة المذكورة إلى شرطين فقط وهما: شرط العمر ويكون بما لا يزيد عن 40 عاما لحملة الماجستير و45 عاما لحملة الدكتوراه. وشرط التخرج من الجامعات العراقية أو الجامعات الأجنبية المشمولة بالابتعاث. وأشار المجلس إلى، أنه تم إصدار قرار تعيين بالذوات الذين ينطبق عليهم الشرطان أعلاه، وسيتم إرسال القوائم بأسمائهم إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأسبوع المقبل، مؤكدا على استمرار عملية التوزيع وإصدار قرارات التعيين تباعاً وعلى مدى الأيام المقبلة.