عضو بمجلس كركوك: قريبون من التوافق لاختيار المحافظ ورئيس المجلس

2024-07-11 18:00:03 - المصدر: واع

كركوك - واع - مهدي الربحاويأكد عضو مجلس محافظة كركوك ظاهر أنور العاصي، اليوم الخميس، اقتراب الأعضاء من التوافق لاختيار المحافظ ورئيس المجلس.وقال العاصي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "جلسة مجلس كركوك التي عقدت اليوم ستبقى مفتوحة، والدستور منح المجلس مدة شهر لحسم اختيار رئيس المجلس والمحافظ بعد انعقاده".وأضاف، أن "أعضاء المجلس قريبون جداً من التوافق لحسم الموضوع ولسنا مخولين بالإفصاح عن مضمون التفاهمات لمنع التأثير عليها في حال ظهورها في الإعلام".وتابع، أن "المكون العربي بمجلس كركوك منفتح على جميع الأطراف ومد يد المشاركة الحقيقية وباب الأخوة والتسامح لكل المكونات وبالتالي كركوك إدارتها لا بد أن تكون مشتركة من قبل جميع المكونات".وكان مراسلنا قد أفاد بأن مجلس محافظة كركوك عقد جلسته الأولى وقرر إبقاءها مفتوحة إلى حين إكمال الحوارات لاختيار المحافظ ورئيس المجلس.