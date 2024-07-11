دول الناتو ترسل مقاتلات إلى أوكرانيا

2024-07-11 18:07:17 - المصدر: قناة الثامنة

أعلنت الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو) خلال قمة لقادتها في واشنطن أنها بدأت ترسل مقاتلات "إف-16"إلى أوكرانيا من الدنمارك وهولندا، وسيتم استخدام هذه المقاتلات بسرعة. وأكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خلال القمة أن هذه الطائرات "ستحلّق في سماء أوكرانيا هذا الصيف لضمان قدرة أوكرانيا على مواصلة الدفاع عن نفسها بشكل فعّال ضد الهجوم الروسي". ورحّب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بهذه الخطوة، معتبرًا أن المقاتلات "تقرّب السلام العادل والدائم، وتثبت أن الإرهاب يجب أن يفشل في كل مكان وفي كل الأوقات". كما وعدت هولندا بإرسال 24 مقاتلة من طراز "إف-16"، وبلجيكا 30 بحلول العام 2028، والدنمارك 19 من