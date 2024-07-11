2024-07-11 18:07:17 - المصدر: منصة إيشان

أكد عضو مجلس محافظة كركوك ظاهر أنور العاصي، اليوم الخميس، اقتراب الأعضاء من التوافق لاختيار المحافظ ورئيس المجلس. ونقلت وكالة الأنباء العراقية، عن العاصي قوله، إن “جلسة مجلس كركوك التي عقدت اليوم ستبقى مفتوحة، والدستور منح المجلس مدة شهر لحسم اختيار رئيس المجلس والمحافظ بعد انعقاده”. وأضاف، أن “أعضاء المجلس قريبون جداً من التوافق لحسم […]

ظهرت المقالة تصريح من مجلس كركوك: قريبون جداً من التوافق لاختيار المحافظ ورئيس المجلس أولاً على ايشان.