2024-07-11 18:07:17 - المصدر: منصة إيشان

أكد رئيس اللجنة الأولمبية عقيل مفتن، اليوم الخميس، أنه لا يوجد هناك خلاف مع رئيس اتحاد الكرة عدنان درجال. وقال مفتن في تصريحات صحفية، تابعتها منصة “إيشان”، إن “رئيس الاتحاد العراقي عدنان درجال اخونا ولا يوجد خلاف ابدا وهو عزيز على قلوب كل العراقيين”. وأضاف، أن “الاختلاف موجود وحاصل ولكن نراهن على وعي الاتحاد […]

ظهرت المقالة عقيل مفتن: لا يوجد خلاف مع عدنان درجال.. اختلافنا على الشركة الراعية للمنتخب الأولمبي أولاً على ايشان.