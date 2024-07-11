2024-07-11 19:00:03 - المصدر: واع

بغداد - واعأوضحت محافظة بغداد، اليوم الخميس، تفاصيل مشاريع المجاري الخمسة الإستراتيجية في العاصمة، وفيما حددت موعد إنجازها، أشارت إلى أن العمل فيها سيستمر ليلاً ونهاراً لتسريع الإنجاز.وقال النائب الفني لمحافظ بغداد هاني نور الله لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "العمل بدأ بمشروع مجاري سبع البور في السابع من آذار الماضي، حيث إن هذا المشروع يخدم 130 ألف نسمة"، مبينا، أن "المشروع يتضمن أربع محطات لمعالجة وصرف مياه الأمطار وصرف المياه الثقيلة".وأضاف، أن "المشروع ما زال في بدايته، حيث تمت المباشرة بأعمال الحفر وإزالة التعارضات وسينفذ ضمن المدة المقررة وهي 3 سنوات"، مشيرا إلى، أن "التعارضات تحدث مع شبكات المياه وهي بسيطة".وأكد، أن "العمل في محطات المشروع سيكون ليلا ونهارا حسب توجيه رئيس الوزراء وحسب توجيهات مجلس محافظة بغداد بأن تنفذ المشاريع في محافظة بغداد خلال الشفت الصباحي والشفت المسائي"، موضحا، أن "المشروع هو جزء من خمسة مشاريع في بغداد وهي مشروع مجاري أبي غريب ومشروع مجاري النهروان ومشروع مجاري الراشدية ومشروع مجاري ناحية الوحدة".وأكد، أن "مشاريع مجاري سبع البور ومجاري النهروان ومجاري أبي غريب هي أكبر المشاريع الموجودة في بغداد"، موضحا، أن "مشروع مجاري النهروان يخدم اليوم 400 ألف نسمة أما مشروع مجاري مدينة أبي غريب يخدم أكثر من 130 ألف نسمة".وتابع، أن "مشروع مجاري النهروان ينفذ على مساحة 36 دونماً، وهو الأضخم في العراق"، موضحا، أن "المشاريع الخمسة تمتد لثلاث سنوات".وبين، أن "هذه المشاريع الخمسة ستفتتح بفترة واحدة، كون مناطق أطراف بغداد تفتقر اليوم للخدمات، والمحافظة ملتزمة بالقوانين والتعليمات"، لافتا إلى، أن "هذه المشاريع الإستراتيجية ستنجز خلال السنوات الثلاث المقبلة، حيث ننجز الجزء الأول من هذه المشاريع ويبدأ العمل بخدمات الطرق والخدمات الأخرى".