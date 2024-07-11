2024-07-11 19:00:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

كشف مصدر إيراني مطلع، اليوم الخميس، (11 تموز 2024)، إن قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الجنرال إسماعيل قاآني أجرى خلال الأيام القليلة الماضية زيارة لدول عدة من بينها العراق وسوريا ولبنان.

وبحسب المصدر الذي تحدث لـ"بغداد اليوم" مشترطاً عدم الكشف عن هويته، إن "قائد فيلق القدس الجنرال إسماعيل قاآني، التقى خلال زيارته إلى مناطق جبهات المقاومة مع قادة ومسؤولين كبار في المقاومة الإسلامية وأكد دعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية للمقاومة المناهضة للكيان الصهيوني في المنطقة".

ووفق المصدر، فإن "الجنرال قاآني زار العراق يوم الاثنين من هذا الاسبوع وكان قادماً من سوريا وقبلها كان في لبنان"، منوهاً الى، إن "قائد فيلق القدس أكد لكبار المسؤولين في محور المقاومة وقوف طهران إلى جانب المقاومة مع انتهاء الانتخابات الرئاسية الإيرانية المبكرة".

وأضاف، ان "الجنرال قاآني ذكر إن دعم المقاومة الإسلامية، وخاصة فلسطين، ووقوف شعب غزة القوي، إحدى السياسات الستراتيجية الدائمة التي اتفق عليها أركان النظام الإيراني".

ووفق المصدر الإيراني فإن "قادة فصائل المقاومة من العراق وسوريا وفلسطين واليمن ولبنان كانوا حاضرين في الاجتماع، وثمنوا في هذا اللقاء الدعم الشامل الذي تقدمه الجمهورية الإسلامية الإيرانية".



