مجلس كركوك يرفع جلسته لحين التوافق على تشكيل إدارة المحافظة

2024-07-11 19:06:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن رئيس السن في مجلس محافظة كركوك، راكان سعيد الجبوري، يوم الخميس رفع الجلسة لحين الوصول إلى اتفاقات سياسية لتشكيل الإدارة المحلية.

وقال الجبوري، لعدد من وسائل الإعلام بينها وكالة شفق نيوز، إن "مجلس محافظة كركوك عقد اجتماعه الأول بحضور جميع أعضاء المجلس البالغ عددهم 16 عضواً وكان لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني وقادة الكتل السياسية ونواب كركوك وتم عقد الجلسة برئاستنا كوننا الأكبر سناً".

وأضاف أن "الجلسة رفعت لحين حصول توافق سياسي على تشكيل إدارة محافظة كركوك"، مردفاً: "نحن اليوم حققنا عقد أو جلسة لمجلس المحافظة والعمل سيستمر لاتمام تشكيل إدارة المحافظة".

وأكد الجبوري، أن "رئيس السن جاء وفق المادة السابعة لقانون مجالس المحافظات 21 لسنة 2008 المعدل، وعقدت الجلسة على أمل التوصل لحلول واتفاقات لتشيكل المجلس والإدارة".

وكان مجلس محافظة كركوك، قد عقد بوقت سابق من اليوم، جلسته الاعتيادية، لاختيار محافظ جديد ورئيس مجلس المحافظة، وذلك برئاسة مخول المجلس المعاون الفني للمحافظ، علي حمادي.

وشهد محيط مجلس محافظة كركوك، اجراءات امنية مشددة مع انتشار لعناصر من الشرطة والجيش العراقي بغية تأمين انعقاد أولى جلسات المجلس.

وأول أمس الثلاثاء، دعا رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الأعضاء الفائزين بعضوية مجلس محافظة كركوك إلى عقد الجلسة الأولى للمجلس برئاسة أكبر الأعضاء سناً، يوم الخميس، 11 تموز 2024.