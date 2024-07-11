نائب يتحدث عن تلاعب بتسويق الحنطة وخسارة بالمليارات: بعضها مغشوش والآخر تالف

2024-07-11 19:06:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف عضو مجلس النواب المستقل أمير المعموري، يوم الخميس، عن تلاعب بتسويق محصول الحنطة، وقال إن بعضها "مغشوش" والآخر "تالف"، ما تسبب بخسارة مليارات الدنانير.

وأوضح المعموري في حديث لوكالة شفق نيوز، "في شهر شباط 2024 وجدنا حنطة تالفة في احد المخازن تبلغ قيمتها 15 مليار دينار والتي تحتوي على إصابة حشرية نتيجة الخزن غير صحيح"، مبينا أن "المسؤولين قاموا بمكافحة الحشرية بيوم واحد واخرجوا الحنطة في شهر آذار 2024 باسم أحد الفلاحين ويتم بيعها وتسويقها إلى مخازن أخرى".

وأشار المعموري إلى أن "نتائج فحص الحنطة الصادرة من دائرة فحص وتصديق البذور التابعة لوزارة الزراعة أكدت أن نتائج الفحص خارج الضوابط وان الحنطة التي دخلت إلى المخازن مغشوشة وتدل على ان الحنطة الموجودة في المخازن قديمة وتعود إلى سنوات سابقة ودخلت إلى المخازن بعنوان تسويق جديد للعام 2024".

وتابع البرلماني، "نحن طلبنا من رئيس الوزراء ووزير التجارة بإعادة فحص الحنطة الموجودة في صوامع الحنطة واخذ عينات لكشف عمليات التلاعب والاستلام"، مضيفا أن "الحنطة تخرج من مخازن الحكومة ويتم اعادة بيعها إلى الحكومة مرة اخرى وهذا شيء يتجدد كل سنة".

وكشف المعموري عن "حنطة قديمة موجودة منذ سنوات في مخازن الصويرة وبابل ومحافظات اخرى، وتم كشف ذلك من خلال زيارة أحد المخازن يرافقنا أعضاء في اللجنة الزراعة النيابية".

وختم بالقول، "قمت بتسليم ملف الحنطة إلى رئاسة الوزراء وهيئة النزاهة والادعاء العام ومجلس القضاء الأعلى والأمن الوطني، هذا الملف مهم وسنوياً نخسر المليارات".