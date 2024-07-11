شهر واحد أمام أعضاء مجلس كركوك لاختيار المحافظ ورئيس المجلس

2024-07-11 19:18:06 - المصدر: قناة الثامنة

أكد أحد أعضاء مجلس محافظة كركوك الخميس، اقتراب مكونات مجلس المحافظة من التوافق لاختيار المحافظ ورئيس المجلس. وقال عضو المجلس ظاهر أنور العاصي، في تصريحات صحفية، إن "جلسة مجلس كركوك التي عقدت اليوم ستبقى مفتوحة، والدستور منح المجلس مدة شهر لحسم اختيار رئيس المجلس والمحافظ بعد انعقاده". وأضاف، أن "أعضاء المجلس قريبون جداً من التوافق لحسم الموضوع ولسنا مخولين بالإفصاح عن مضمون التفاهمات لمنع التأثير عليها في حال ظهورها في الإعلام". وتابع، أن "المكون العربي بمجلس كركوك منفتح على جميع الأطراف ومد يد المشاركة الحقيقية وباب الأخوة والتسامح لكل المكونات وبالتالي كركوك إدارتها لا بد أن تكون مشتركة من قبل