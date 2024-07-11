مسلمو البوسنة يحيون ذكرى مجزرة سريبرينتسا

2024-07-11 19:18:06 - المصدر: قناة الثامنة

أحيا آلاف الأشخاص اليوم الخميس في سريبرينتسا ذكرى المذبحة التي تعرّض لها مسلمو البوسنة خلال الحرب الأهلية في البلاد عام 1995، بعد شهرين من تخصيص الأمم المتحدة يوما سنويا لإحياء ذكرى هذه الإبادة الجماعية. وينظّم الحدث إحياء لذكرى الحادي عشر من تموز/يوليو 1995، حين سيطرت قوات صرب البوسنة بقيادة راتكو ملاديتش على مدينة سريبرينتسا، قبل أشهر قليلة من انتهاء الحرب الأهلية التي استمرت ثلاث سنوات في البوسنة. وفي الأيام التالية، قتلت قوات صرب البوسنة نحو ثمانية آلاف مسلم من رجال ومراهقين، في جريمة وصفتها المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة ومحكمة العدل الدولية بأنها إبادة. في أواخر أيار/مايو، أقرّت الجمعية العامة للأمم