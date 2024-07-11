افتتاح مجسر جديد من مشاريع فك الاختناقات في بغداد (صور)

2024-07-11 19:36:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الإعمار والإسكان، اليوم الخميس، (11 تموز 2024)، عن إفتتاح مجسر جديد ضمن الحزمة الأولى من مشاريع فك الاختناقات المرورية في العاصمة بغداد.

وقالت الاعمار في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، انه تم "افتتاح مجسر جميلة الفوقاني بامتداد قناة الجيش امام حركة سير المركبات من جهة منطقة جميلة".

وبينت انه "أحد مجسرات مشروع ربط منطقة جميلة مع شارع الجهاد - باب المعظم، ضمن مشاريع الحزمة الاولى لفك الاختناقات المرورية في العاصمة بغداد".



