ملاكمو الاتصالات يمثلون العراق في كازاخستان

2024-07-11 19:54:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ غادر وفد منتخب الملاكمة العراقي للشباب، يوم الخميس، إلى كازاخستان، للمشاركة في بطولة العالم للملاكمة لفئة الشباب.

ويتكون وفد المنتخب الوطني من ثلاثة لاعبين والمدرب "طارق حلو" من نادي الاتصالات بالاضافة الى رئيس الوفد للمنتخب الوطني للشباب امين سر النادي ليث صحن.

ورشح الاتحاد العراقي للملاكمة، نادي الاتصالات لتمثيل المنتخب العراقي في البطولة العالمية، من بعد هيمنة النادي على اغلب البطولات المحلية في السنوات الخمس الاخيرة مما جعله مؤهلاً لتمثيل العراق في الاستحقاقات الخارجية.