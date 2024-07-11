الإعمار: افتتاح مجسر جميلة بامتداد قناة الجيش أمام حركة سير المركبات

2024-07-11 20:00:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، اليوم الخميس، افتتاح مجسر جميلة بامتداد قناة الجيش أمام سير المركبات.وقالت الوزارة في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "تم افتتاح مجسر جميلة الفوقاني بامتداد قناة الجيش أمام سير المركبات من جهة منطقة جميلة".وأضافت، أنه "أحد مجسرات مشروع ربط منطقة جميلة مع شارع الجهاد - الباب المعظم، ضمن مشاريع الحزمة الأولى لفك الاختناقات المرورية في العاصمة بغداد".