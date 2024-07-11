الداخلية تعلن القبض على ثلاثة تجار مخدرات في البصرة

2024-07-11 20:06:02 - المصدر: واع

بغداد ـ واعأعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، القبض على ثلاثة تجار مخدرات بحوزتهم 40 كغم من الحشيشة في البصرة.وقال الناطق باسم الوزارة العميد مقداد ميري في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "بناءً على اعترافات تجار المخدرات الدوليين الملقى القبض عليهم مسبقا، تحركت قوة خاصة من المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية لتنفيذ أوامر قبض وتحرٍ بحق تجار المخدرات الهاربين في محافظة البصرة بالاشتراك مع مديرية مخدرات البصرة".وأضاف، أن "القوة تمكنت من إلقاء القبض على ثلاثة تجار مهمين وضبط 40 كيلوغراما من مادة الحشيشة المخدرة"، مشيرا إلى "التحفظ على المواد وتوقيف المتهمين وفق احكام المادة 27 من قانون مكافحة المخدرات".