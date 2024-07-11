وزير الداخلية يطلع على الوضع الأمني والإجراءات في منفذي الشلامجة وسفوان

2024-07-11 20:06:02 - المصدر: واع

بغداد - واعاطلع وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الخميس، على الوضع الأمني والإجراءات المتخذة في منفذي الشلامجة وسفوان بمحافظة البصرة.وذكر بيان للوزارة- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، وصل محافظة البصرة للاطلاع على الوضع الأمني والإجراءات المتخذة في منفذي الشلامجة وسفوان، لاستقبال الزائرين القاصدين نحو كربلاء المقدسة، لإحياء ذكرى استشهاد الإمام الحسين (عليه السلام) في اليوم العاشر من شهر محرم الحرام".وأضاف البيان، أنه "كان في استقبال وزير الداخلية والوفد المرافق له، محافظ البصرة أسعد العيداني".