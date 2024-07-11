رئيس الوزراء يشارك المواطنين إحياء أيام محرم الحرام بمجلس حسيني أقيم في بغداد
2024-07-11 20:54:01 - المصدر: واع
بغداد - واع
شارك رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، المواطنين إحياء أيام محرم الحرام بمجلس حسيني أقيم في بغداد.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني شارك المواطنين إحياء أيام محرم الحرام في المجلس الحسيني المقام بمسجد (الحاج بهلول الخماسي) في العاصمة بغداد".
شارك رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، المواطنين إحياء أيام محرم الحرام بمجلس حسيني أقيم في بغداد.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني شارك المواطنين إحياء أيام محرم الحرام في المجلس الحسيني المقام بمسجد (الحاج بهلول الخماسي) في العاصمة بغداد".