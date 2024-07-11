عبد الله يؤكد أهمية دعم الحوارات للتوافق على تسمية محافظ كركوك ورئيس مجلسها

2024-07-11 21:00:03 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد نائب رئيس مجلس النواب شاخەوان عبد الله، اليوم الخميس، أهمية الحوارات السياسية للتوافق بشأن تسمية محافظ كركوك الجديد ورئيس مجلسها.وذكر المكتب الإعلامي لنائب رئيس مجلس النواب في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن "نائب رئيس مجلس النواب شاخەوان عبد الله اجتمع مع أعضاء مجلس محافظة كركوك، وبارك لهم عقد الجلسة الأولى لمجلس المحافظة برئاسة أكبر الأعضاء سناً".وأكد عبد الله على، "دعم رئاسة مجلس النواب لاستكمال الاستحقاقات الدستورية ومساندة الجهود لتمكين الحكومة المحلية وإدارة المحافظة من ممارسة الأعمال والمهام الموكلة إليهم والمضي من أجل تقديم الخدمات للمواطنين وتعزيز الاستقرار في كركوك".وأشار عبد الله إلى، "أهمية استمرار الحوارات واللقاءات بين القوى السياسية، للوصول إلى توافق من أجل انتخاب رئاسة المجلس والمحافظ في المرحلة المقبلة".