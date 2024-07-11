قرارات من التعليم لمعالجة حالات الرسوب في الامتحانات التقويمية للجامعات

2024-07-11 21:00:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

وافق وزير التعليم والبحث العلمي، نعيم العبودي، اليوم الخميس، (11 تموز 2024)، على معالجة حالات الطلبة في الامتحانات النهائية التقويمية.

وذكر بيان للوزارة، تلقته "بغداد اليوم"، انه "وعملا بمقتضيات التقويم المطلوب لنتائج الامتحانات النهائية التقويمية للدور الثاني للعام الدراسي 2024/2023 حصلت موافقة وزير التعليم على ️منح خمس درجات لكل مادة دراسية من المواد المشمولة بالامتحانات التقويمية لمعالجة الحالات الحرجة لطلبة المراحل المنتهية لأغراض تغيير حالة الطالب من الرسوب إلى النجاح".

كما وافق وزير التعليم وفقاً للبيان على "منح خمس درجات إجمالية للمواد الدراسية الداخلة في الامتحانات التقويمية لمعالجة الحالات الحرجة للطلبة في غير المراحل المنتهية لتغيير حالة الطالب من الرسوب إلى النجاح أو النجاح بالعبور".

وأكدت وزارة التعليم "استمرار العمل بدرجات المعالجة البالغة خمس درجات للحالات الحرجة الصادرة عن دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة للامتحانات التقويمية النهائية في الدور الأول".