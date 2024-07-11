2024-07-11 21:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس (11 تموز 2024)، ايقاف قرابة 400 حالة ابتزاز وعنف اسري في العراق خلال شهرين.

وقالت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "مفارز الشرطة المجتمعية في بغداد والمحافظات وخلال شهري آيار وحزيران المنصرمين اوقفت (١٨١) حالة ابتزاز الكتروني و (١٩٠) حالة عنف أسري، في حين تمكنت في ذات المدة من إعادة ٢٢ هارباً وهاربة الى ذويهم".

وأضافت أن "ذلك جاء متزامناً مع الجهود والحملات التوعوية والتحصينية التي تنفذها الشرطة المجتمعية لحماية أفراد المجتمع من الظواهر والمشكلات الاجتماعية المختلفة"، مبينة أنه "تمت عمليات المعالجة والإيقاف على خلفية ورود بلاغات ومناشدات الى الشرطة المجتمعية عبر خطها الساخن المجاني ٤٩٧، أو عبر مكاتبها المنتشرة في عموم البلاد".