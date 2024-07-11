الشبك يحدد مصير "سهل نينوى".. هل يقع تحت يد الأتراك؟

2024-07-11 21:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – نينوى

استبعد ممثل المكون الشبكي في مجلس محافظة نينوى محمد عارف، اليوم الخميس (11 تموز 2024)، الاجتياح التركي لمناطق سهل نينوى، مبيناً ان من بين الأسباب وجود القطعات الأمنية والحشد الشعبي.

وقال عارف في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "مناطق سهل نينوى ممسوكة بقوة من قبل قطعات الحشد الشعبي والقوات الامنية وهي تسيطر بقوة على جميع المحاور".

واضاف ان "الحديث عن امكانية اجتياح القوات التركية لهذه المناطق امر مستبعد في ظل وجود القوات المركزية التي تمتلك القادرة على مواجهة اي تحديات بالإضافة الى انه ليس هناك مبررات لاي خطوة بهذا الاتجاه".

وأوضح عارف ان "الوضع في نينوى مطمئن ولن تكون ضمن اي مسارات لأجندة اقليمية او صراعات في ظل الوضع الامني المستقر".

وفي وقت سابق، وصف الخبير العسكري عبد الكريم خلف، تركيا بأنها "تتذرع" بحزب العمال الكردستاني، في توغلها وقصفها لمناطق وقرى في إقليم كردستان شمالي العراق، مشيرا الى ان الهدف الرئيسي هو الاستحواذ على مدينة الموصل.

يشار الى ان القوات التركية دخلت الشهر الماضي بأعداد كبيرة تصل الى خمسة عشر الف عسكري بالإضافة الى ما يزيد عن 300 دبابة الى داخل المدن الشمالية العراقية، حيث تم رصدها تقيم نقاطا للتفيش وتخلي بعض القرى من سكانها.



