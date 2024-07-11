وزير النقل يعلن التعاقد مع شركة أوليفر وايمن لتقديم الخدمات الاستشارية لمشروع طريق التنمية

2024-07-11 21:06:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلن وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، اليوم الخميس، عن التعاقد مع شركة أوليفر وايمن الاستشارية لتقديم الخدمات الاستشارية لمشروع طريق التنمية، مشيرا إلى أن نسبة الإنجاز في التصاميم الأولية لمسار السكك الحديد للمشروع بلغت 80 بالمئة والطريق السريع 75 بالمئة.وقال السعداوي في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "برعاية رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أشرفنا اليوم على التعاقد مع شركة أوليفر وايمن لتقديم الخدمات الاستشارية لمشروع طريق التنمية"، مبينا، أن "توقيع العقد يعكس جدية الحكومة في المضي بتنفيذ مشروع طريق التنمية الإستراتيجي".وأضاف، أن "الشركة الاستشارية ستساعد الوزارة في تسويق المشروع، والإشراف على الفرص الاستثمارية فيه"، لافتا إلى، أن "العقد الذي وقعه عن الوزارة مدير عام سكك حديد العراق يونس خالد جواد، وعن الشركة الاستشارية بيدرو أوليفيرا مدير عام شركة أوليفر وايمن، هو الأول من نوعه في العراق، في ما يخص تقديم خدمات استشارية مالية واقتصادية لمشاريع الحكومة الإستراتيجية".وأشار إلى، أن "هذا العقد سيمنح أهمية دولية لطريق التنمية، الذي يحظى برعاية واهتمام رئيس مجلس الوزراء، لافتا إلى، أن "نسبة الإنجاز في التصاميم الأولية لمسار السكك الحديد بلغت 80 بالمئة، فيما وصلت نسبة الإنجاز في تصاميم الطريق السريع 75 بالمئة، و92 بالمئة نسبة تحريات التربة الخاصة بالمشروع".وحضر مراسم توقيع العقد مستشار رئيس الوزراء لشؤون الاستثمار محمد النجار وعدد من المسؤولين في الوزارة، وفقا للبيان.