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منتخب العراق يخسر أمام نظيره الايراني في اولى مواجهاته ببطولة غرب اسيا لكرة السلة

منتخب العراق يخسر أمام نظيره الايراني في اولى مواجهاته ببطولة غرب اسيا لكرة السلة
منتخب العراق يخسر أمام نظيره الايراني في اولى مواجهاته ببطولة غرب اسيا لكرة السلة
2024-07-11 21:18:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ خسر المنتخب العراقي في مستهل مشواره أمام المنتخب الإيراني بنتيجة 49-77 نقطة ببطولة غرب اسيا لكرة السلة للشباب .

جرت المباراة في قاعة الشعب المغلقة للألعاب الرياضية في العاصمة بغداد اليوم الخميس عند الساعة 6:00 مساءً.

ويواجه المنتخب العراقي في ثاني مواجهاته يوم غد الجمعة نظيره اليمني في الساعة السادسة مساءً.

وتستضيف العاصمة بغداد بطولة غرب آسيا للشباب للفترة من 11-15 من شهر تموز الحالي في قاعة الشعب للألعاب الرياضية بعد غياب طويل من استضافة العراق للبطولات الرسمية و بمشاركة ستة منتخبات، العراق ولبنان وفلسطين واليمن والاردن وايران.

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