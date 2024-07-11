2024-07-11 21:36:07 - المصدر: منصة إيشان

رأى عضو مجلس النواب معين الكاظمي، أن الإجراءات الحكومية الحالية غير كافية لإيقاف حجم التوغل التركي في العراق، مشيراً إلى أن البرلمان سيستضيف كل المعنيين بالسيادة العراقية. وقال الكاظمي، في تصريح لـ”إيشان”، إن “ردود الفعل الأخيرة الحكومية التي ظهرت من خلال المجلس الوزاري الأمني باستنكارها التوغل التركي داخل الاراضي العراقية، وتجديد المطالبة بالحفاظ على […]

ظهرت المقالة معين الكاظمي عن التوغل التركي: استهتار يواجه بحراك حكومي ضعيف أولاً على ايشان.