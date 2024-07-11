2024-07-11 21:36:07 - المصدر: منصة إيشان

حدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، توقيتات مباراتي الجولتين الأولى والثانية للمنتخب العراقي في التصفياتِ الآسيوية المؤهلة لنهائياتِ كأس العالم 2026. ‏وتقام يوم الخميس الموافق 5 أيلول المقبل مباراة منتخب العراق وضيفه سلطنة عمان على ملعب البصرة الدولي في الساعة الـ7:00 مساء. ‏بينما يواجه المنتخب العراقي مضيفه الكويتي في العاشر من أيلول المقبل على ملعب جابر […]

ظهرت المقالة على أرض البصرة.. الاتحاد الآسيوي: العراق سيلاعب عمان في 5 أيلول المقبل بالسابعة مساءً أولاً على ايشان.