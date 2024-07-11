كربلاء المقدسة تعطل الدوام 3 أيام بذكرى استشهاد الإمام الحسين (ع)

2024-07-11 22:00:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت محافظة كربلاء المقدسة، اليوم الخميس، تعطيل الدوام 3 أيام بذكرى استشهاد الإمام الحسين (ع).وقال المكتب الإعلامي للمحافظ في بيان مقتضب- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس اللجنة الأمنية العليا في المحافظة محافظ كربلاء المقدسة نصيف جاسم الخطابي يعلن تعطيل الدوام الرسمي أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس من الأسبوع المقبل".وأضاف، أن "التعطيل بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام".