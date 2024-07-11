صحة النجف الأشرف تعلن تفاصيل خطتها الخاصة بزيارة عاشوراء
2024-07-11 22:00:02 - المصدر: واع
النجف الأشرف - واع - حيدر فرمان
أعلنت دائرة صحة محافظة النجف الأشرف، اليوم الخميس، تفاصيل خطتها الخاصة بزيارة عاشوراء.
و قال المتحدث الرسمي باسم الدائرة ماهر العبودي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الخطة الخاصة بزيارة عاشوراء ستبدأ في ليلة الخامس من محرم و تنتهي ليلة الحادي عشر من الشهر ذاته"، لافتا إلى، "تقديم الخدمات الطبية للزائرين و المواكب الوافدة للمدينة التي تحيي الشعائر الحسينية".
وأضاف، أن "الخطة تشمل نشر أكثر من 50 مفرزة طبية في مداخل المدينة الرئيسية و المحاور الأخرى المشمولة بالخطة بالإضافة إلى 9 مفارز أساسية تتمركز حول الحرم العلوي المطهر حيث جموع المعزين"، لافتا إلى، "توفير 58 عجلة إسعاف ونشرها أيضا في الطرق المؤدية إلى مركز المدينة و الأقضية والنواحي".
وبين، أنه "تم توفير أكثر من 20 عجلة إسعاف من الجهات الساندة العتبة العلوية المقدسة ومركز الوزارة ستشارك في دعم هذه الخطة".
أعلنت دائرة صحة محافظة النجف الأشرف، اليوم الخميس، تفاصيل خطتها الخاصة بزيارة عاشوراء.
و قال المتحدث الرسمي باسم الدائرة ماهر العبودي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الخطة الخاصة بزيارة عاشوراء ستبدأ في ليلة الخامس من محرم و تنتهي ليلة الحادي عشر من الشهر ذاته"، لافتا إلى، "تقديم الخدمات الطبية للزائرين و المواكب الوافدة للمدينة التي تحيي الشعائر الحسينية".
وأضاف، أن "الخطة تشمل نشر أكثر من 50 مفرزة طبية في مداخل المدينة الرئيسية و المحاور الأخرى المشمولة بالخطة بالإضافة إلى 9 مفارز أساسية تتمركز حول الحرم العلوي المطهر حيث جموع المعزين"، لافتا إلى، "توفير 58 عجلة إسعاف ونشرها أيضا في الطرق المؤدية إلى مركز المدينة و الأقضية والنواحي".
وبين، أنه "تم توفير أكثر من 20 عجلة إسعاف من الجهات الساندة العتبة العلوية المقدسة ومركز الوزارة ستشارك في دعم هذه الخطة".