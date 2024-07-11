صحة النجف الأشرف تعلن تفاصيل خطتها الخاصة بزيارة عاشوراء

2024-07-11 22:00:02 - المصدر: واع

النجف الأشرف - واع - حيدر فرمانأعلنت دائرة صحة محافظة النجف الأشرف، اليوم الخميس، تفاصيل خطتها الخاصة بزيارة عاشوراء.و قال المتحدث الرسمي باسم الدائرة ماهر العبودي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الخطة الخاصة بزيارة عاشوراء ستبدأ في ليلة الخامس من محرم و تنتهي ليلة الحادي عشر من الشهر ذاته"، لافتا إلى، "تقديم الخدمات الطبية للزائرين و المواكب الوافدة للمدينة التي تحيي الشعائر الحسينية".وأضاف، أن "الخطة تشمل نشر أكثر من 50 مفرزة طبية في مداخل المدينة الرئيسية و المحاور الأخرى المشمولة بالخطة بالإضافة إلى 9 مفارز أساسية تتمركز حول الحرم العلوي المطهر حيث جموع المعزين"، لافتا إلى، "توفير 58 عجلة إسعاف ونشرها أيضا في الطرق المؤدية إلى مركز المدينة و الأقضية والنواحي".وبين، أنه "تم توفير أكثر من 20 عجلة إسعاف من الجهات الساندة العتبة العلوية المقدسة ومركز الوزارة ستشارك في دعم هذه الخطة".