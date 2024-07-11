المرور تنوه لقطع جزئي بتقاطع جسر الصرافية من جهة الأعظمية

2024-07-11 22:00:02 - المصدر: واع

بغداد - واعنبهت مديرية المرور العامة، اليوم الخميس، بأنه سيكون هناك قطع جزئي بتقاطع جسر الصرافية من جهة الأعظمية.وذكرت المديرية في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أنه "تمت المباشرة بالعمل لإنشاء مجسّر الصرافية من اليوم 11 / 7 / 2024، وسيكون القطع المرحلة الأولى من تقاطع الصرافية باتجاه ساحة البلاط الملكي في منطقة الأعظمية وبالعكس"، مشيرة إلى، أن "الطرق البديلة ستكون من خلف المستشفى الدولي باتجاه الساحة".ودعت مديرية المرور في بيانها سائقي المركبات المتوجهين من ساحة البلاط الملكي باتجاه باب المعظم، إلى سلوك الطريق اليمين باتجاه أسفل جسر الصرافية والعودة من شارع عادلة خاتون ثم باتجاه باب المعظم.