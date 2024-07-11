عمليات كربلاء المقدسة: استنفار الأجهزة الأمنية وطيران الجيش لتأمين الزيارة

2024-07-11 22:06:02 - المصدر: واع

كربلاء - واع - عباس الرحيميأعلنت قيادة عمليات كربلاء المقدسة، اليوم الخميس، خطتها الأمنية الخاصة بشهر محرم وزيارة عاشوراء، فيما أكدت استنفار الأجهزة الأمنية وطيران الجيش لتأمين الزيارة.وقال مدير إعلام القيادة العميد فاهم كريم الگريطي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الخطة وضعت بإشراف مباشر من قبل وزير الداخلية المشرف العام على الخطة الأمنية عبد الأمير الشمري، وبإشراف ميداني من قبل قائد عمليات كربلاء الفريق الركن علي الهاشمي"، مبينا، أن "القيادة نفذت عمليات استباقية شملت جميع قواطع المسؤولية والحدود الإدارية لمحافظة كربلاء".وأضاف الگريطي، أن "وزارتي الدفاع والداخلية تساندان جميع الوزارات المعنية، لاسيما النقل والصحة والكهرباء، إذ تم إرسال عدد كبير من السيارات، لاسيما سيارات الإسعاف والمفارز الطبية التابعة إلى الوزارتين".وأوضح الكريطي، أن "أعداداً كبيرة من القوات الأمنية، ستشارك في الخطة لحماية الزائرين"، فيما أشار إلى "استنفار جميع الأجهزة الأمنية وطيران الجيش، الذي يقع على عاتقه استطلاع الحدود الإدارية لمحافظة كربلاء".