إيران "ترانزيت" لعبور زائري الاربعينية من شرق الكرة الأرضية نحو العراق

2024-07-11 22:18:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - طهران

كشف عضو لجنة زيارة الأربعين في إيران حميد رضا محمدي، اليوم الخميس (11 تموز 2024)، عن وجود تنسيق واتفاق بين السلطات العراقية والإيرانية لتقليل زخم الزوار في المنافذ الحدودية.

وقال محمدي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "المسؤولين العراقيين كانوا يرون ضرورة اختيار حدود إيرانية لحركة زوار الأربعينية لعبور الزوار الأجانب الذين ينطلقون عبر إيران، وفي النهاية تم اختيار حدود منفذ الشيب لهذا الغرض".

وأضاف أن "معظم الزوار الإيرانيين يتخذون من منفذ مهران (زرباطية) منفذ رئيسي لعبورهم باتجاه العراق، وبالتالي من أجل تقليل حجم الزخم في ظل ارتفاع درجات الحرارة لهذا العام، قمنا باختبار منفذ الشيب لعبور الزوار الباكستانيين والأفغان وباقي الجنسيات الأخرى".

وتابع محمدي "معظم حركة المرور كانت من حدود مهران وبعد ذلك كانت الشلامجة هي الحدود الثانية التي حدثت فيها معظم حركة المرور، لكن نسبة المرور عبر منفذي الشلامجة والشيب كانت أكثر من 30٪ العام الماضي".

وكان وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري ونظيره الإيراني اللواء أحمد وحيدي قاما بزيارة منفذ المنذرية للتنسيق بين البلدين حول استقبال زوار الأربعينية.

ومنفذ المنذرية يقع شمال شرق قضاء خانقين في محافظة ديالى، يربط العراق بإيران، ويُستعمل لنقل المسافرين والبضائع ومرور الشاحنات.

ويتوقع المسؤولون في إيران أن يشارك قرابة 3 ملايين و750 ألف زائر من مختلف الجنسيات الأجنبية في هذه الزيارة وأغلبهم من الأفغان والباكستانيين الذين يتخذون من إيران منطلقاً لعبورهم براً عبر العراق.

وتوقع رئيس هيئة النقل البري والطرق الايرانية، داريوش أماني، في وقت سابق، مشاركة أكثر من 4 ملايين و90 ألف زائر إيراني عبر الحدود البرية في مسيرة الأربعين هذا العام.

وتصادف الزيارة الاربعينية هذا العام في 25 من آب/أغسطس المقبل، حيث بدأت السلطات الإيرانية منذ يوم الأحد بفتح نافذة الكترونية وتطبيق عبر الهواتف للتسجيل في مراسم هذه الزيارة.