قطع مسارات وسط بغداد.. المرور تقدم خارطة طريق للسائقين

2024-07-11 22:18:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الخميس، (11 تموز 2024)، عن قطع طريق شمالي العاصمة بغداد.

وقالت المرور في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، انه "وضمن توجهات البرنامج الحكومي لتوفير أفضل الخدمات للمواطن وبعد المباشرة بالعمل لإنشاء مجسّر الصرافية من اليوم الخميس، سيكون القطع للمرحلة الاولى من تقاطع الصرافية باتجاه البلاط الملكي وبالعكس".

وبينت ان "الطرق البديلة ستكون من خلف المستشفى الدولي باتجاه البلاط الملكي".

وأشارت المرور الى، ان "سائق المركبة المتوجه من البلاط الملكي باتجاه باب المعظم يسلك الطريق اليمين باتجاه أسفل مجسّر الصرافية، والعودة من شارع عادلة خاتون ثم باتجاه باب المعظم".