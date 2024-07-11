قطاع المصارف ينعش مؤشرات تداول الجلسة الختامية

2024-07-11 22:24:02 - المصدر: الاقتصاد نيوز

قاد قطاع المصارف، الخميس، مؤشر البورصة نحو الارتفاع بنسبة 1.45. حيث بلغت اجمالي القيمة التداولية لقطاع المصارف مليون دينار مشكلاً 58 من القيمة الاجمالية للجلسة. فيما استحوذت اسهم اسياسيل على 10,7 من اجمالي قيمة التداول في الجلسة بقيمة بلغت 95 مليون دينار. وسجلت اسهم مصرف الخليج التجاري أعلى حجم تداول حيث بلغ 186 مليون سهم. وارتفعت موشرات القطاع الصناعي بنسبة 2,53 خلال تداولات اليوم. وبلغ متوسط قيمة التداول 1,5 مليون دينار فيما بلغ متوسط حجم التداول ٩٩ مليون سهم لكل سهم.