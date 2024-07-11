زيلينسكي يطالب برفع "كل القيود" على قصف الأراضي الروسية

2024-07-11 22:48:07 - المصدر: قناة الثامنة

طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الخميس، دول حلف شمال الأطلسي برفع "كل القيود" المفروضة على بلاده لاستهداف الأراضي الروسية بأسلحة غربية، وذلك على هامش قمة الحلف في واشنطن. وأفاد زيلينسكي في مؤتمر صحافي، إنهم إذا أرادوا الفوز والانتصار وإنقاذ أوكرانيا والدفاع عنها يجب رفع "كل القيود". ويمتنع بعض دول الحلف الأطلسي، مثل إيطاليا، أيّ استخدام لهذه الاسلحة على الاراضي الروسية. وتحصر دول أخرى، مثل الولايات المتحدة، استخدام أسلحتها في ضربات على أهداف عسكرية مشروعة، ضمن عمق محدود داخل أراضي روسيا. وتواظب كييف على المطالبة بأن يجاز لها استخدام صواريخ غربية بعيدة المدى لقصف أهداف في العمق الروسي. من جهته، ذكر