اميركا: تراجع التضخم بأكثر من التوقعات

2024-07-11 22:48:07 - المصدر: قناة الثامنة

تراجعت مستويات التضخم في الولايات المتحدة الى 3% فقط خلال شهر حزيران، في حين كانت التوقعات تشير الى انخفاضها لـ 3.1%، في دليل على اسهام السياسة النقدية المتشددة للبنك المركزي الأميركي في السيطرة على التضخم. وذكرت وزارة العمل الأميركية ، ان مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في أميركا، والذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، تباطأ إلى 3.3 بالمئة على أساس سنوي و 0.1 بالمئة على أساس شهري. وكانت التوقعات ترجح بقاء مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي عند 3.4 بالمئة، دون تغيير عن شهر ايار الماضي. وكان التضخم في الولايات المتحدة قد بلغ الذروة في حزيران 2022 بوصولها لمستوى 9.1%، ثم بدأ بالانخفاض المستمر