العراق: تسويق اكثر من 6 ملايين طن من الحنطة المحلية

2024-07-11 22:48:07 - المصدر: قناة الثامنة

اكدت وزارة التجارة استمرار الحملة التسويقية لمحصول الحنطة في محافظات إقليم كوردستان، مشيرة تجاوز الكميات الكلية المسوقة في محافظات الوسط والجنوب عتبة 6 ملايين طن. وقال المتحدث باسم الوزارة محمد حنون في تصريح صحفي، أن "الموسم التسويقي لهذا العام شهد أيضا دفع مستحقات المزارعين والفلاحين، في استلام كل الكميات المسوقة، وحسب الخطة التي أعلنتها وزارة الزراعة، من خلال التنسيق بين الوزارة والحكومات المحلية ومجالس المحافظات، فضلا عن التنسيق بين الوزارة ووزارة الاقتصاد في الإقليم. وأضاف، أن "هذا العام تميز بالضوابط التي اعتمدتها شركة الحبوب، من خلال استلام جميع الكميات المسوقة، وعدم السماح بدخول كميات الحنطة الموجودة في غير مخازن التجارة،