كارفاخال يطلب انضمام رودري إلى ريال مدريد

2024-07-11 23:12:02 - المصدر: واع

متابعة - واعكشف داني كارفاخال ظهير منتخب إسبانيا، عن محاولته المستمرة لإقناع زميله رودري بالقدوم إلى ريال مدريد.وخلال مقابلة مع إذاعة "كوب" الإسبانية، تحدث كارفاخال عن نجم مانشستر سيتي، عند سؤاله عما إذا كان يرغب في مزاملته على مستوى الأندية أيضا.وقال كارفاخال: "بدون شك، أريده في ريال مدريد، وأخبره كل يوم بضرورة مغادرة مانشستر، حيث لا توجد شمس هناك".وأضاف: "أحثه على القدوم إلى مدريد، لأننا بحاجة إليه، لكنه يقول لي إنه مرتبط بعقد، إلا أنه سيكون مثاليا بالنسبة لنا".ويصنف رودري كأحد أفضل لاعبي الوسط في السنوات الأخيرة، وقد نجح رفقة كارفاخال في إيصال المنتخب الإسباني لنهائي يورو 2024.ويطمح المنتخب الإسباني للانفراد بالرقم القياسي لعدد مرات التتويج بالبطولة، عبر الوصول للقب الرابع.