وزير التربية يوجه برفع قوائم المتعاقدين لغرض مصادقتها

2024-07-11 23:18:01 - المصدر: واع

بغداد - واعوجه وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري، القيادات التربوية العليا برفع قوائم المتعاقدين لغرض مصادقتها بالسرعة الممكنة .وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري أصدر خلال لقائه الوكلاء والمديرين العامين للتربية وديوان الوزارة عددا من التوجيهات والتوصيات البناءة كان ابرزها الاسراع برفع قوائم المتعاقدين لغرض مصادقتها والاسراع بتوزيعهم حسب الحاجة الفعلية وتثبيت مباشرتهم وإعادة النظر في آلية قبول الموهوبين واختيار الملاكات الكفوءة التي تقود جيل من العلماء مستقبلا".وأضافت، "كما ناقش وزير التربية آليات الاستعداد لإفتتاح اول إعدادية رياضية على مستوى العراق ومراحل تجهيز المناهج الخاصة بها ونسب طباعة الكتب المدرسية ورفع وتيرة العمل لإنجاز وتفعيل المشاريع المتلكئة قبل إنطلاق العام الدراسي الجديد ومتابعة الاداء للوقوف على أسباب التأخير ومحاسبة المتلكئين".وتابعت الوزارة، "فيما استمع الجبوري للمقترحات والتحديات الإدارية التي تواجه العمل المؤسساتي وسبل تذليل العقبات للنهوض بالقطاع التربوي، موجها المديرين العامين بحث الملاكات للمشاركة في أكبر حملة وطنية للتعداد السكاني والمساهمة في خدمة البلاد لإنجاح هذه المهمة الفذة".