2024-07-11 23:18:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- متابعة

بدأت اليوم الخميس، (11 تموز 2024)، محاكمة اللاعب الإسباني هوغو مايو قائد نادي سلتا فيغو السابق ولاعب إنترناسيونال البرازيلي الحالي بتهمة التحرش جنسياً بفتاة كانت ترتدي تميمة نادي إسبانيول بعد نهاية مباراة الفريقين في الدوري الإسباني.

وتعود القضية إلى أبريل نيسيان 2019 عندما اتهمت فتاة ترتدي تميمة نادي إسبانيول الظهير الأيمن لسلتا فيغو آنذاك والحالي بتحرشه جنسيا بها أثناء قيامها بوظيفتها قبل بداية المباراة.

وقالت الفتاة أنها شعرت بأن يد مايو (33 عاماً) امتدت إلى أجزاء حساسة من جسدها، وأنها لم تصدق ما حدث".

وأضافت: كان يحيي التمائم بشكل عادي بعد نهاية المباراة، لكنه تصرف بشكل مختلف عندما توجه إلي ولوهلة اعتقدت أنه يمزح، مستشهدة بأقوال أحد الشهود ولقطات فيديو للمباراة".

ودافع مايو عن نفسه قائلا: في البداية توقعت أنها مزحة ولم أصدق حتى أبلغني النادي بشكل رسمي عن وجود شكوى ضدي، لقد صافحت التميمة كما أفعل دائما ولم أكن أعلم لحظة إن كان مرتدي التميمة صبيا أم فتاة.

وتقام جلسات المحاكمة حاليا في المحكمة الجنائية بمدينة برشلونة.

وأمضى مايو مسيرته الرياضية مع نادي مدينته سلتا فيغو منذ 2009 وحتى العام الماضي عندما انتقل إلى إنترناسيونال البرازيل، بينما مثل الفئات السنية لمنتخب إسبانيا من دون أن يظهر على مستوى المنتخب الأول.



