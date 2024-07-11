2024-07-11 23:24:06 - المصدر: منصة إيشان

قال محافظ البصرة أسعد العيداني، إن هناك إجراءات جديدة ستسهل من دخول العراقيين إلى دولة الكويت. وأضاف العيداني خلال تصريحات لعدد من وسائل الإعلام بينها منصة “مرفأ”، أنه “بحث مع وزير الداخلية عبد الأمير الشمري خلال زيارة الأخيرة لمحافظة البصرة، ملفات عدة أهمها تسهيل إجراءات دخول العراقيين إلى البلدان المجاورة”. وأشار إلى أن “الجواز الإلكتروني […]

ظهرت المقالة محافظ البصرة: تسهيلات جديدة ستدخل العراقيين بسياراتهم للكويت أولاً على ايشان.