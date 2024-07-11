2024-07-11 23:36:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اكد وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الخميس (11 تموز 2024)، إمكانية ايجاد لحل للقتال بين تركيا وحزب العمال الكردستاني في مناطق شمال كردستان على الحدود العراقية التركية متمثلا باستنساخ الحل الذي تم مع المعارضة الايرانية، فيما بين ان وفداً عراقياً سيزور واشطن قريباً لبحث ملف الوجود الاجنبي.

وقال حسين في تصريحات صحفيها تابعتها "بغداد اليوم"، إن "بغداد لا تؤمن بحل المشاكل عبر العنف، مع الجانب الإيراني توصلنا لمجموعة من الاتفاقات فيما يتعلق بالأحزاب المسلحة المعارضة الموجودة في الإقليم، وممكن استخدام نفس النموذج مع تركيا وحزب العمال"، مبيناً أنه "جرى تحويل بعض أعضاء هذه الأحزاب الإيرانية المعارضة إلى مخيمات اللجوء وآخرين سافروا لخارج العراق".

ونفى "وجود أي ضوء أخضر من الجانب العراقي للأتراك فيما يتعلق بتحركاتهم العسكرية الأخيرة في إقليم كردستان"، مبينا أن "مسألة وجود الجيش التركي ستكون نقطة يتم مناقشتها خلال اجتماعات تعقد مع المسؤولين الأتراك قريبا، لاسيما وان "المناقشات مع الجانب التركي لم تصل حتى الآن لاتفاق حول الملف الأمني".

وعلق حسين على التقارير التي تحدثت عن تخطيط قادة حركة حماس لمغادرة قطر إلى العراق، بالقول "ليس هناك أي قرار رسمي بانتقال حماس للعراق، لم اطلع على هكذا قرار".

وفيما يتعلق بالوجود الأجنبي، اكد أن "العراق لا يعتقد أن هناك حاجة لزيادة عدد قوات حلف الأطلسي العاملة في البلاد"، لافتاً الى أن "وفدا عسكريا عراقيا سيزور واشنطن في 22 من الشهر الجاري لبحث مسألة تواجد القوات الأميركية في العراق".