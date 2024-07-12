من الناصرية الى مدينة الصدر.. هاربة مطلوبة بـ 35 عملية نصب تسقط بقبضة الأمن

2024-07-12 00:24:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر أمني، يوم الخميس، (11 تموز 2024)، بان قوة أمنية، ألقت القبض على امرأة هاربة ومطلوبة بقضايا نصب عدة شرقي العاصمة بغداد.

وذكر المصدر لـ"بغداد اليوم"، ان قوة أمنية "ألقت القبض على امرأة هاربة ومطلوبة وفق المادة (456) من قانون العقوبات (نصب واحتيال) لمحكمة تحقيق الناصرية".

وأشار الى "وجود 35 دعوى نصب بحق المتهمة وتتنقل بين فترة وأخرى الى أماكن مختلفة بغية الهروب من القوات الأمنية" لافتا الى "إلقاء القبض على المتهمة في مدينة الصدر".