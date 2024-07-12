2024-07-12 00:24:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

توقع الراصد الجوي واثق السلامي، اليوم الخميس (11 تموز 2024)، انخفاض درجات الحرارة في البلاد خلال الأيام القادمة، مبيناً أن العراق يتأثر بحوض علوي بارد من تركيا.

وقال السلامي في منشور على منصة "فيس بوك" تابعته "بغداد اليوم"، إن "الضغط الجوي العلوي بداية الاسبوع المقبل سيكون عند طبقة الجو 500 هكتوباسكال، ونلاحظ وجود حوض علوي بارد فوق اجواء تركيا الحوض يدفع بالمرتفع الجوي قليلا نحو الشرق وبالتالي تحدث عملية التشتت العلوي وضعف القبة المدارية الجاثمة فوق اجوائنا ونتيجة لذلك تنخفض درجات الحرارة".

وأضاف أن "هناك نشاطاً عالياً للرياح الشمالية الغربية غدا وبعد غد يساهم ايضا بتقليل الشعور بحرارة الأجواء"، مبيناً أن "درجات الحرارة غدا بجميع مناطق الشمال والوسط تسجل دون الخمسين درجة باستثناء مدن الجنوب والفرات الاوسط يطالها الانخفاض يوم السبت ويزداد يوم الاحد".



